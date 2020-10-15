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رئاسة شؤون الحرمين تبدأ بثًا مباشرًا بزاوية 360 درجة للحرمين الشريفين

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رئاسة شؤون الحرمين تبدأ بثًا مباشرًا بزاوية 360 درجة للحرمين الشريفين رئاسة شؤون الحرمين تبدأ بثًا مباشرًا بزاوية 360 درجة للحرمين الشريفين
سيكون البث متاحاً على مدار 24 ساعة

رئاسة شؤون الحرمين تبدأ بثًا مباشرًا بزاوية 360 درجة للحرمين الشريفين

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات للبدء بمشروع البث المباشر من الحرمين الشريفين، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، ويهدف المشروع إلى نقل بث حي ومباشر عبر كاميرات ثابتة تنقل الصورة بزاوية (360) درجة، وسيكون البث متاحاً على مدار (24) ساعة.
وسيتم الربط مع منصة "منارة الحرمين"، حيث سيتمكن المسلمون في مختلف بقاع الأرض من الدخول إلى التطبيق في هواتفهم الذكية، ومشاهدة البث المباشر للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في أي وقت بكل يسر وسهولة.
يشار إلى أن منصة "منارة الحرمين" تبث خطب الجمعة للحرمين الشريفين، والدروس العلمية، والمحاضرات، والكلمات الوعظية، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال، كما تُمكن من التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.
يذكر أن وحدة التحول الرقمي تتبع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف إلى التعاون مع شركاء التحول الرقمي في مختلف القطاعات المعنية وتسريع وتمكين التحول الرقمي في المملكة، وتحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية الرقمية من خلال منظور وطني رقمي يعكس رؤيتنا الرقمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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