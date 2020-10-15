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الآسيوي يعيد فتح باب استضافة نسختي 2022 و2024 للمنتخبات الأولمبية

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الآسيوي يعيد فتح باب استضافة نسختي 2022 و2024 للمنتخبات الأولمبية الآسيوي يعيد فتح باب استضافة نسختي 2022 و2024 للمنتخبات الأولمبية
تأجيل كأس آسيا لكرة قدم الصالات إلى عام 2021

الآسيوي يعيد فتح باب استضافة نسختي 2022 و2024 للمنتخبات الأولمبية

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًّا؛ تأجيل انطلاق منافسات كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي كان من المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وجاء القرار بعد مناقشات مستمرة مع الاتحاد الكويتي (الاتحاد المستضيف) وكافة المنتخبات المشاركة بشأن تأجيل البطولة بسبب ظروف جائحة كورونا وقيود السفر المفروضة في بعض الدول؛ حيث آثر الاتحاد الآسيوي تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقًا من العام القادم.

يذكر أن السعودي لكرة قدم الصالات يحل في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

كما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة فتح الباب أمام تقديم طلبات استضافة النهائيات في نسختي 2022 و2024 لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويأتي ذلك بعدما اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد الصيني للعبة الانسحاب من استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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