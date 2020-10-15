"كورونا" يدفع بـ898 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة خلال أسبوع

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ترجيحات باستمرار ارتفاع الطلب على الإعانات

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بلغ إجمالها 898000 للأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، مقارنة بـ845000 في الأسبوع السابق، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبعد سبعة أشهر من انتشار الوباء في الولايات المتحدة لا تزال المطالبات أعلى بكثير من ذروتها البالغة 665000 خلال فترة الركود الكبير 2007-2009، على الرغم من أنها أقل من 6.867 مليون في مارس.

وفقد حوالي 3.8 مليون شخص وظائفهم بشكل دائم في سبتمبر، و2.4 مليون عاطل عن العمل لأكثر من ستة أشهر.

ومع تصارع البيت الأبيض والكونغرس للاتفاق على حزمة إنقاذ أخرى للشركات والعاطلين عن العمل، من المرجح أن تظل المطالبات مرتفعة، ولقد انهارت ميزانيات الولايات والحكومات المحلية بسبب الوباء، الذي أدى إلى تسريح العمال الذي من المتوقع أن يتصاعد دون مساعدة من الحكومة الفيدرالية.

ويهدد ارتفاع معدل البطالة، وعودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ تعافي الاقتصاد من الركود الذي بدأ في فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا 825 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

ويمثل ضعف سوق العمل وما ينتج عنه من صعوبات اقتصادية عقبات رئيسية أمام فرص الرئيس دونالد ترامب في الحصول على فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض عندما يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر المقبل.فيروس كورونا الجديد