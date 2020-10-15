أخبار عاجلة

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
ملعب ONTime -اللقاء الخاص مع"علاء عزت وعمرو الدردير وعمر الأيوبي" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2021 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "عمرو جمال" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2020 -
ملعب ONTime - توقعات ضيوف الأستديو فى حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا مين يكسب؟ -
ملعب ONTime - علاء عزت: النادي الأهلي صاحب أقوى آداء في فرق نصف نهائي أفريقيا بشهادة المغاربة -
ملعب ONTime - عمرو الدردير : مبارة نصف النهائي لم تنتهي للأهلي والزمالك والزمالك أفضل فنيا من الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يدفع بـ898 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة خلال أسبوع

Print
"كورونا" يدفع بـ898 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة خلال أسبوع "كورونا" يدفع بـ898 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة خلال أسبوع
ترجيحات باستمرار ارتفاع الطلب على الإعانات

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بلغ إجمالها 898000 للأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، مقارنة بـ845000 في الأسبوع السابق، في ظل استمرار تفشي الجديد.

وبعد سبعة أشهر من انتشار الوباء في الولايات المتحدة لا تزال المطالبات أعلى بكثير من ذروتها البالغة 665000 خلال فترة الركود الكبير 2007-2009، على الرغم من أنها أقل من 6.867 مليون في مارس.

وفقد حوالي 3.8 مليون شخص وظائفهم بشكل دائم في سبتمبر، و2.4 مليون عاطل عن العمل لأكثر من ستة أشهر.

ومع تصارع البيت الأبيض والكونغرس للاتفاق على حزمة إنقاذ أخرى للشركات والعاطلين عن العمل، من المرجح أن تظل المطالبات مرتفعة، ولقد انهارت ميزانيات الولايات والحكومات المحلية بسبب الوباء، الذي أدى إلى تسريح العمال الذي من المتوقع أن يتصاعد دون مساعدة من الفيدرالية.

ويهدد ارتفاع معدل البطالة، وعودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ تعافي الاقتصاد من الركود الذي بدأ في فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا 825 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

ويمثل ضعف سوق العمل وما ينتج عنه من صعوبات اقتصادية عقبات رئيسية أمام فرص الرئيس دونالد في الحصول على فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض عندما يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر المقبل.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

شبكة عيون الإخبارية