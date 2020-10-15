"نور مكة" يدشن وحدة التخدير الواعي لعلاج أمراض الأسنان عند الأطفال

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الأولى من نوعها على مستوى المملكة.. تضم وحدتي أسنان متكاملة وسريري إفاقة

‏‎دشن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة، ‏الدكتور دلشاد علي عباس، وحدة التخدير الواعي، وهي الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، والتي توفر فيها وحدتي أسنان متكاملة وبملحقاتها، وسريري إفاقة، بالإضافة للأجهزة والإمكانيات الحديثة والعالية الكفاءة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني، أنه يأتي عمل هذه الوحدة المتخصصة كأحد أفضل الخيارات المتاحة لأولئك الأطفال الذين ظلوا لسنوات طويلة ينتظرون موعدًا لإجراء عملية تنظيف وعلاج أمراض الأسنان تحت التخدير الكلي، وذلك بسبب القلق ومشاعر الخوف التي تتولد لدى الأطفال وقت زيارة طبيب الأسنان من أدوات وأجهزة العيادة.‏‎

‏‎من جهته أبان رئيس وحدة أسنان الأطفال بمركز الأسنان بمستشفى النور التخصصي، الدكتور عادل الحربي، أن "افتتاح وحدة التخدير الواعي المتوفرة سيسهم في تغيير مفهوم الخوف والضغط النفسي المصاحب لعلاج الأسنان لدى الأطفال، وينقل المريض إلى مرحلة من الإحساس بالثقة والطمأنينة في ظل وجود وحدات التخدير الحديثة عالية الجودة".

‏‎وقال مدير مركز الأسنان بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فراس عالم: إن وحدة التخدير الواعي إضافة مميزة لخدمة الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا من الأطفال؛ حيث يُسهم العلاج بتقنية وحدة التخدير الواعي في تسهيل التعامل مع المرضى، وتوفير بديل للطبيب المعالج عن تحويل المريض للتخدير الكامل وما يصاحبه من محاذير وقوائم انتظار طويلة؛ حيث يواجه الطبيب تحديات تأخذ وقتًا لعلاج المرضى الذين لديهم حالة من الخوف اتجاه زيارة عيادة الأسنان".