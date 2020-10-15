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متحدث التحالف: الإزيمع كان في استقبال الـ 15 أسيرًا سعوديًا بقاعدة الملك سلمان

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متحدث التحالف: الإزيمع كان في استقبال الـ 15 أسيرًا سعوديًا بقاعدة الملك سلمان متحدث التحالف: الإزيمع كان في استقبال الـ 15 أسيرًا سعوديًا بقاعدة الملك سلمان
إضافة للملحق العسكري بسفارة  السودان وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة

متحدث التحالف: الإزيمع كان في استقبال الـ 15 أسيرًا سعوديًا بقاعدة الملك سلمان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) أسيراً سعودياً و(4) أسرى سودانيين.


وأضاف العقيد المالكي أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الإزيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.


وبين العقيد المالكي أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكريه بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.


واختتم العقيد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف لجهود اللجنه الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس في الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى وفي إطار اتفاق (ستوكهولم).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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