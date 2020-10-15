أخبار عاجلة

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
ملعب ONTime -اللقاء الخاص مع"علاء عزت وعمرو الدردير وعمر الأيوبي" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2021 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "عمرو جمال" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2020 -
ملعب ONTime - توقعات ضيوف الأستديو فى حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا مين يكسب؟ -
ملعب ONTime - علاء عزت: النادي الأهلي صاحب أقوى آداء في فرق نصف نهائي أفريقيا بشهادة المغاربة -
ملعب ONTime - عمرو الدردير : مبارة نصف النهائي لم تنتهي للأهلي والزمالك والزمالك أفضل فنيا من الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقرير كورونا.. "الصحة" تهيب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

Print
472 إصابة مؤكدة جديدة ترفع عدد الحالات في المملكة لـ 341062

تقرير كورونا..

أكدت وزارة الصحة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ، داعيةً الجميع إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب المصافحة، واتخاذ كل التدابير الوقائية للحد من انتشار هذه الجائحة؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت "الصحة"، اليوم الخميس، عن تسجيل (472) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (341062) حالة، من بينها (8608) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (829) حالة حرجة، كما تم تسجيل (507) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (327327) حالات.

كما بلغ عدد الوفيات (5127) حالة وذلك بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (52966) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كيف يمكن للنوم أن يحمينا من فيروس كورونا؟

كيف يمكن للنوم أن يحمينا من فيروس كورونا؟

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية