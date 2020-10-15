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تقلبات ماطرة بالباحة.. و"المدني" يتفاعل داعياً للحذر

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تقلبات ماطرة بالباحة.. و"المدني" يتفاعل داعياً للحذر تقلبات ماطرة بالباحة.. و"المدني" يتفاعل داعياً للحذر
"الأرصاد" نبهت لأمطار رعدية ورياح بعدة محافظات

تقلبات ماطرة بالباحة.. و

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة المخواة,وبلجرشي, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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