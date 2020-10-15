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"المهندسين" توقّع شراكة مع "البلديات" للارتقاء بجودة خدمات التصنيف

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"المهندسين" توقّع شراكة مع "البلديات" للارتقاء بجودة خدمات التصنيف "المهندسين" توقّع شراكة مع "البلديات" للارتقاء بجودة خدمات التصنيف
بحضور "الحقيل" بالتزامن مع تدشين برنامج تصنيف مقدّمي خدمات المدن

وقّعت الهيئة للمهندسين، شراكةً مع وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين، كأحد شركاء الارتقاء بجودة خدمات التصنيف في المملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين برنامج تصنيف مقدّمي خدمات المدن، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد الأمين العام لهيئة المهندسين، المهندس فرحان الشمري أن مشاركة هيئة المهندسين ضمن شركاء يعملون على الارتقاء بجودة المدن وخدماتها، يعزز دورها في تعزيز الحوكمة وتطبيق المعايير الفنية بما يرتقي بمستوى مدننا وتحسين بيئتها وخدماتها.

وقال "الشمري": برنامج تصنيف خدمات المدن دشّنته وزارة الشؤون البلدية والقروية بالشراكة مع عدد من الجهات كمؤشر معياري، وذلك للارتقاء بكل الخدمات المقدمة في المدن، مما يحتّم علينا الارتقاء بجودة خدمات التصنيف وزيادة حوكمة قطاع المكاتب الهندسية وتحديد المعايير الفنية وتطبيقها.

ولفت إلى أن الشراكة ستنعكس على أداء الخدمات من خلال إبراز دور الهيئة في الحوكمة وتحسين المرافق والخدمات في المدن والإعلاء من جودة خدمات التصنيف.

وشدّد، في الوقت نفسه، على حرص الهيئة المتواصل على بذل الجهد مع فرق العمل والشراكات الموسعة التي تسهم في إبراز الوجه الحضاري لمدن المملكة وما توليه القيادة الرشيدة من جهود في سبيل تطويرها خدمياً وبيئياً.الهيئة السعودية للمهندسين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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