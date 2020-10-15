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"حساب المواطن" يستقبل طلبات الاعتراض على مبلغ الدفعة 35

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"حساب المواطن" يستقبل طلبات الاعتراض على مبلغ الدفعة 35 "حساب المواطن" يستقبل طلبات الاعتراض على مبلغ الدفعة 35
أودع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر الجاري للمستفيدين

يبدأ برنامج "حساب المواطن" في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 35.

ومن المقرر استقبال هذه الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa/

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأفاد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني حينها أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين %10 من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.حساب المواطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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