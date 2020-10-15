بالصور.. افتتاح جسر مدخل الهفوف أمام حركة المرور

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تسهيلاً على مرتادي محافظة الأحساء والقاطنين بها

وجّه محافظ الأحساء بالموافقة على افتتاح جسر مدخل الهفوف على طريق "الهفوف الرياض" بمحافظة الأحساء، أمام الحركة المرورية؛ تسهيلاً على مرتادي المحافظة والقاطنين بها.

وذكر فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أن التقاطع تم تنفيذه ضمن أعمال مشروع استكمالات بعض الطرق بالمنطقة الشرقية "المجموعة التاسعة"، الذي يشمل كذلك تنفيذ الأعمال التكميلية على طريق "الأحساء/ بقيق/ الظهران"، بتكلفة إجمالية تجاوزت 79 مليون ريال.

من جهة أخرى، قال فرع الوزارة إنه تم تنفيذ التقاطع أعلى خط السكك الحديدية بعد إزالة الجسر القديم وإعادة إنشائه وتوسعته إلى أربع حارات مرورية لكل اتجاه؛ ليتماشى مع القطاع العرضي للطريق القائم مع إعادة إنشاء الطريق القائم بطول 1270 متراً.

وأشار الفرع إلى أن التكلفة الإجمالية للجسر مع الطريق بلغت 13.700.000 ريال.

وأشاد بما تحظى به مشاريع وزارة النقل في المنطقة الشرقية برعاية وتوجيه ومتابعة مستمرة من أمير المنطقة الشرقية ووزير النقل.

وأكد الفرع أن هذا المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية الحالية والمستقبلية على مدخل الهفوف الغربي، كما سيتم تدشين هذا المشروع مع مشاريع أخرى لوزارة النقل بالمنطقة الشرقية لاحقاً من قبل أمير المنطقة.

الهفوف