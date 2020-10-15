أخبار عاجلة

جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
ملعب ONTime -اللقاء الخاص مع"علاء عزت وعمرو الدردير وعمر الأيوبي" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2021 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "عمرو جمال" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2020 -
ملعب ONTime - توقعات ضيوف الأستديو فى حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا مين يكسب؟ -
ملعب ONTime - علاء عزت: النادي الأهلي صاحب أقوى آداء في فرق نصف نهائي أفريقيا بشهادة المغاربة -
ملعب ONTime - عمرو الدردير : مبارة نصف النهائي لم تنتهي للأهلي والزمالك والزمالك أفضل فنيا من الأهلي -
ملعب ONTime - عمر الأيوبي : الزمالك أقوي فريق في نصف نهائي أفريقيا -
جمهور التالتة - تامر بدوي يوضح دور علي معلول في تفوق هجوم النادي الأهلي في مباراة الوداد -
جمهور التالتة - أحمد عز يكشف التطور الكبير للمنظومة الدفاعية للنادي الأهلي تحت قيادة موسيماني -
الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المهندسين" تضبط ألف مخالف خلال جولات تفتيشية

Print
"المهندسين" تضبط ألف مخالف خلال جولات تفتيشية "المهندسين" تضبط ألف مخالف خلال جولات تفتيشية
في إطار توسيع "الهيئة" لنطاق أعمال إدارة الرقابة

نفذت الهيئة للمهندسين، ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش، جولات ميدانية على عدد من القطاعات لضبط الممارسات المهنية فيها ورصد المخالف منها لنظام مزاولة المهن الهندسية.

وأوضحت "الهيئة" أن أعمال التفتيش تركزت في السابق على المكاتب والشركات الهندسية، بينما اتسع نطاق الجولات الحالية ليشمل قطاعات متعددة كمراكز الصيانة في وكالات السيارات وشركات المقاولات ممن يتوفر لديهم كوادر مهنية تندرج تحت نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

وذكرت أنها رصدت خلال جولاتها العديد من المخالفات المهنية، شملت مناطق عدة، رصدت خلاها 32 مخالفةً خلال 109 زيارات، وضبطت ما يزيد عن ألف مخالف، وذلك منذ انطلاق الحملة التفتيشية نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأكد مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالكريم العنزي، أن الحملة مستمرة على جميع الأنشطة التجارية المهنية التي تقع ضمن دائرة التفتيش طالما توفرت المعلومات التي تفيد بممارستها للمهن الهندسية والفنية الخاضعة لنظام المزاولة.
وقال "العنزي": الحملات تهدف إلى زيادة الوعي بالنظام وتحذر من ممارسة الأنشطة المهنية الهندسية في المنشآت دون مراعاة للأنظمة والتعليمات الصادرة.

ودعت "الهيئة" المنشآت الممارسة للأنشطة الهندسية، التقيّد بالأنظمة المنصوص عليها، مؤكدة أنها ستوقع العقوبات بحقّ كل من يخالف المادة الثانية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية، كما يحال المخالف للمادة الحادية عشرة إلى النيابة العامة حسب ما نصّ عليه النظام وآليته التنفيذية.الهيئة السعودية للمهندسين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية

"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية

شبكة عيون الإخبارية