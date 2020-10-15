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مدير صحة الطائف يلتقي محافظ الخرمة ويتفقد الخدمات بالمستشفى العام ومراكز الرعاية

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دشن مشروعات جديدة واستمع لملاحظات الموظفين وشدد على مضاعفة الجهود

مدير صحة الطائف يلتقي محافظ الخرمة ويتفقد الخدمات بالمستشفى العام ومراكز الرعاية

التقى محافظ الخرمة شاكر بن لؤي، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان المحافظة، مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني يرافقه المساعد للخدمات المساعدة ومدير العلاقات والإعلام ومحمد صالح الغامدي مستشار صحة الطائف.

وتفصيلاً، استعرض "بن لؤي" مع مدير الشؤون الصحية، الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة، إضافة إلى ملاحظات ومطالب الأهالي نحو تحسين الخِدْمات المقدمة بالمستشفى ‏ومراكز الرعاية الصحية الأولية ‏والرفع من مستوى وجودة الخدمة العلاجية فيها، ودعم المستشفى بالكوادر الطبية والفنية.

ووقف مدير صحة الطائف على سير العمل بالمستشفى العام بمحافظة الخرمة، مستمعاً إلى عددٍ من ملاحظات رؤساء الأقسام حول سير أعمال الخِدْمات الصحية، كما التقى بالعاملين مطالبهم بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين وتفقد إجراءات مكافحة العدوى وسير العمل والإجراء الصحي والطبي المتبع، كما ترأس اجتماع قيادات المستشفى، مطلعاً على الخطط التطويرية والتوسعية وأبرز الملاحظات وسبل تعزيز الخدمة الصحية المقدمة.

ودشن القحطاني عددًا من المشروعات بمستشفى الخرمة شملت: الرش الآلي ومشروع قاعة التدريب الجديدة ومشروع مآخذ المياه ومشروع غرف العزل ومشروع تطوير بيئة العمل.

وأوصى مدير صحة الطائف برفع نتائج التحسينات المعتمدة مؤخرًا والبدء في تأمين الاحتياج الطبي لما يعزز مستوى الخدمة المقدمة على أن توضع خدمات على معايير القياس لتحديد نسب احتياج المنطقة في مختلف التخصصات.

مدير صحة الطائف يلتقي محافظ الخرمة ويتفقد الخدمات بالمستشفى العام ومراكز الرعاية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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