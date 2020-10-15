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شاهد.. رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة الشمالية ويقف على الجاهزية العسكرية

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أكد الاستمرار في المستويات الاحترافية العالية ودقة تنفيذ المهام بدعم من القيادة

شاهد.. رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة الشمالية ويقف على الجاهزية العسكرية

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، صباح يوم أمس، بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية شملت "قوة طريف، وقوة عرعر، وقوة رفحاء"؛ يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

ونقل "الرويلي"، خلال الزيارة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

واطلع رئيس هيئة الأركان العامة على جاهزية الموقف العسكري، كما استعرض إيجازاً لكل قوة على حدة، تمت زيارتها.

وأكد "الرويلي"، خلال الزيارة، على الاستمرار بالجهود المبذولة وبالمستويات التي وصلت إليها القوات المسلحة من احترافية عالية ودقة في تنفيذ المهام بدعم من القيادة.

شاهد.. رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة الشمالية ويقف على الجاهزية العسكرية

شاهد.. رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة الشمالية ويقف على الجاهزية العسكرية

شاهد.. رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة الشمالية ويقف على الجاهزية العسكرية

شاهد.. رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة الشمالية ويقف على الجاهزية العسكرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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