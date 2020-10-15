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الملحق الثقافي ببريطانيا: مهمتنا تذليل الصعوبات التي تواجه أبناءنا المبتعثين

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الملحق الثقافي ببريطانيا: مهمتنا تذليل الصعوبات التي تواجه أبناءنا المبتعثين الملحق الثقافي ببريطانيا: مهمتنا تذليل الصعوبات التي تواجه أبناءنا المبتعثين
أكدت أن الجميع يعمل على تسهيل مهامهم وتعزيز الهوية خاصة في ظل الجائحة

الملحق الثقافي ببريطانيا: مهمتنا تذليل الصعوبات التي تواجه أبناءنا المبتعثين

أكد الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة، الدكتورة أمل فطاني، أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص، وأن الجميع مهمتهم تسهيل مهام أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، خاصة في ظل ما يعيشه العالم اليوم مع جائحة كورونا كوفيد-١٩ وما يواجه أبناء وبنات الوطن من تحديات في هذا الوقت العصيب.

جاء ذلك خلال اجتماع "فطاني" بمديري الإدارات وموظفي الملحقية مع الحرص على التباعد واستخدام تقنية الاجتماع عن بعد؛ حيث بينت ثقتها بجميع منسوبي الملحقية، وقدراتهم وإمكاناتهم التي تصب في خدمة أبنائنا وبناتنا المبتعثين، والعمل كفريق واحد، وأن العمل الجماعي لإنجاز المهام المحددة يقود إلى تحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه، والمساهمة مع المبتعثين لتعزيز الهوية الوطنية وتمثيل المملكة العربية ، حيث إن الشباب هم مستقبل النهضة وسواعدها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشارت "فطاني" إلى أن من أولوياتنا خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، والتواصل معهم، وتيسير رحلتهم العلمية، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية في المملكة المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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