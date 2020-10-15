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بينهم 15 سعودياً.. أول صور لأكبر عملية تبادل لأسرى "الأزمة اليمنية"

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برعاية من الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

بينهم 15 سعودياً.. أول صور لأكبر عملية تبادل لأسرى

بدأت في اليمن، الخميس، أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع المدمر في البلد قبل نحو 6 سنوات، مع إقلاع طائرات تحمل مئات السجناء من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وأخرى للحكومة الشرعية.

وستشمل عملية التبادل التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 شخصاً من بينهم سعوديون وسودانيون كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بعض الطائرات أقلعت، وذلك بعدما اتفق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ومليشيات الحوثي الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينا، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.

وذكرت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يارا خواجة، لرويترز: "فرق اللجنة موجودة في مطارات مختلفة. الاستعدادات جارية.. إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، نأمل أن تتم عملية الإفراج في الساعات القليلة المقبلة".

وذكر شاهد من "رويترز" أن طائرة تابعة للجنة الدولية من المتوقع أن تقل الحوثيين الذين أطلق التحالف سراحهم هبطت في مطار سيئون في محافظة حضرموت التي تسيطر عليها .

ووفق "سكاي نيوز" قال شهود إن طائرتين من المتوقع أن تقلا أعضاء من التحالف العربي أطلق الحوثيون سراحهم هبطتا في مطار صنعاء.

وبموجب الاتفاق، ستفرج جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران عن نحو 400 شخص بينهم 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين، بينما سيطلق التحالف سراح 681 من مقاتلي الحوثي في إجراء لبناء الثقة يهدف إلى تنشيط محادثات السلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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