"التعاون الإسلامي" تعتمد مساعدات مالية جديدة لـ6 دول

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في إطار الدعم المستمر للمنظمة عبر "صندوق التضامن"

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات مالية جديدة لصالح عدد من المشروعات تستفيد منها دول أعضاء.

وشملت المساعدات: (جمهورية غامبيا الإسلامية وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية اتحاد القمر، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية كوت ديفوار).

وتأتي المساعدات في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي، عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة لقطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس في الدول الأعضاء.

وأكد الأمين العام للمنظمة أن هذه المساعدات تُعد تعبيرًا عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع تلك الدول؛ مشيدًا بالدعم الإنساني المستمر الذي يقدمه صندوق التضامن الإسلامي للدول الإسلامية وللمجتمعات المسلمة التي تتعرض لكوارث وأزمات إنسانية.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي