"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية مع "ترميم" لدعم الأسر المستفيدة بالخدمات الإسكانية

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الوزارة تهدف إلى التعاون مع الجهات غير الربحية بتوفير مساكن مناسبة لمستفيديها

وقّع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان اتفاقية تعاون، مع جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية، والتي ركزت على تقديم عدد من الخدمات الإسكانية وبرامج تنموية للأسر المستفيدة من خدمات جمعية ترميم.

وتفصيلا، جاء توقيع الاتفاقية على هامش ورشة عمل لجنة التطوع الإسكاني بالشرقية التي نظمتها اللجنة بحضور أعضائها من الجهات ذات العلاقة بالأعمال التطوعية.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي وعن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي.

ورحب المهندس الخالدي في بداية الورشة بالحضور مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في أعمال الجمعية.

يذكر أن وزارة الإسكان تهدف إلى التعاون مع الجهات غير الربحية لتوفير مساكن مناسبة للأسر الأشد حاجه.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارا للدعم الذي تلقاه الجمعية ومتطوعيها من وزارة الإسكان والذي ترجمه حرص وزير الإسكان ماجد الحقيل بزيارته أحد المنازل التي يقوم متطوعين ومتطوعات جمعية ترميم بإعادة تأهيله وترميمه في زيارة سابقة له والتي اطلع خلالها على أعمال الترميم التطوعية التي ينفذها شباب وشابات من أبناء الوطن، وأشاد حينها بما شاهده من أعمال نوعيه تفوق توقعاته، معبراً عن مدى سعادته واعتزازه بكل المتطوعين والمتطوعات مشيداً بالأثر الملموس من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمستفيدين من مشاريع جمعية ترميم.