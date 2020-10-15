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يوم "سهيل" الأخير.. "المسند": هنا تتشكل السحب وغداً يدخل "الوسم"

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يوم "سهيل" الأخير.. "المسند": هنا تتشكل السحب وغداً يدخل "الوسم" يوم "سهيل" الأخير.. "المسند": هنا تتشكل السحب وغداً يدخل "الوسم"
قال: هذه الأيام درجة الحرارة في الوسطى والشرقية أقل من معدلها السنوي

يوم

ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تتشكل اليوم بعض السحب المتفرقة والتي قد تكون ممطرة فوق أجزاء من جبال السروات في كل من مناطق جازان وعسير.

وقال "المسند": "هذه الأيام درجة الحرارة في الوسطى والشرقية أقل من معدلها السنوي".

وأشار إلى أن هذا هو اليوم الأخير لموسم سهيل، ويبدأ غداً دخول موسم الوسم.

وعرض "المسند"، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى العالم، موضحاً أن شدة الحرارة في مثل هذه الأوقات تترنح بين النصفين الشمالي للكرة الأرضية والجنوبي.

وأضاف: "بعد عدة أيام يخرج النصف الشمالي من المنافسة لصالح الجنوبي خاصة أستراليا".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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