أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب ارتفاع إصابات "كورونا".. النفط تتهاوى

Print
بسبب ارتفاع إصابات "كورونا".. أسعار النفط تتهاوى بسبب ارتفاع إصابات "كورونا".. النفط تتهاوى
دول أوروبية أعادت فرض حظر التجول وإجراءات العزل

بسبب ارتفاع إصابات

انخفضت النفط، الخميس، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة؛ إذ أدى ارتفاع جديد للإصابات بـ"كوفيد-19" في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بـ"كورونا".

وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي، والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو ما يعادل 0.7% إلى 43.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش؛ بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 40.80 دولارًا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس: إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

وارتفع برنت في وقت سابق 0.4% وخام غرب تكساس 0.6%، ليواصلا مكاسب حققاها في جلسة أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر، بحسب تقرير صادر بعد إغلاق السوق.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية، الخميس، بعد يوم من الموعد الطبيعي عقب عطلة عامة.

وقال مصدران بـ"أوبك+" قبل اجتماع لجنة فنية تابعة للمجموعة، الخميس، لمراجعة الوضع في سوق النفط: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، التكتل المعروف بـ"أوبك+"، سجلوا معدل امتثال 102% باتفاقهم لخفض إمدادات النفط في سبتمبر.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصبان": لن تدخل المملكة "حرب أسعار نفط" إلا في هذه الحالة

"الصبان": لن تدخل المملكة "حرب أسعار نفط" إلا في هذه الحالة

"الصبان": لن تدخل المملكة "حرب أسعار نفط" إلا في هذه الحالة

"الصبان": لن تدخل المملكة "حرب أسعار نفط" إلا في هذه الحالة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 17/10/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 17/10/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 16/10/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 16/10/2020

شبكة عيون الإخبارية