أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفطرية": إلغاء ترخيص الاستيراد حال حظر الدولة.. والطلبات من هنا

Print
"الفطرية": إلغاء ترخيص الاستيراد حال حظر الدولة.. والطلبات من هنا "الفطرية": إلغاء ترخيص الاستيراد حال حظر الدولة.. والطلبات من هنا
اشترطت تقديم نسخة "إذن" من وكالة "الثروة الحيوانية" عند التقدم لها

اشترطت الهيئة للحياة الفطرية تقديم نسخة "إذن استيراد" من وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عند التقدم للهيئة بطلب استيراد حيوانات فطرية حية تندرج ضمن قوائم الأنظمة المحلية والدولية التي تطبقها الهيئة.

وأشارت إلى أنه في حالة حظر الاستيراد من الدولة المستورد منها بسبب انتشار وباء فيها؛ فإن ترخيص الاستيراد يعتبر لاغياً، ومن حق صاحب الترخيص استرجاع قيمته، أو تجديده بعد رفع الحظر.

وأوضحت أنه يمكن تقديم طلبات الاستيراد عن طريق الرابط التالي: http://swa-eservices.gov.sa/LR/Addالهيئة السعودية للحياة الفطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

شبكة عيون الإخبارية