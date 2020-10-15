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"تويتر" يغلق الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض

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"تويتر" يغلق الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "تويتر" يغلق الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض
قالت الشركة: بسبب انتهاكها قوانين منصة التغريدات القصيرة

أعلنت شركة "تويتر" أنها أغلقت الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني؛ بسبب انتهاكها قوانين منصة التغريدات القصيرة.

وأشارت منصة التواصل الاجتماعي، إلى أن ماكناني نشرت تغريدة تتعلق بقضية تخص المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر، قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في الثالث من نوفمبر المقبل، بهدف التأثير على النتائج.

وكانت "تويتر" و"فيسبوك" قد حظرتا نشر مقال لصحيفة "نيويورك بوست" تعلق باتهامات وجهت لنجل بايدن في التدخل بشؤون أوكرانيا، عندما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.تويتر البيت الأبيض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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