أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": "937" يتلقى أكثر من 20 مليون مكالمة خلال العام الحالي 2020

Print
"الصحة": "937" يتلقى أكثر من 20 مليون مكالمة خلال العام الحالي 2020 "الصحة": "937" يتلقى أكثر من 20 مليون مكالمة خلال العام الحالي 2020

قالت "الصحة": إن مركز 937 تلقى أكثر من (20) مليون مكالمة؛ وذلك منذ بداية العام الحالي 2020م وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي قدّمها المركز خلال هذه الفترة -على سبيل المثال لا الحصر- (5.1) ملايين مكالمة للاستشارات الطبية، و(1.3) مليون بلاغ؛ فيما بلغ عدد الاستفسارات (5.4) ملايين استفسار، و(1.4) مليون اتصال لحجز المواعيد للمراكز الصحية، و(2) مليوني اتصال لاستفسارات خاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

تجدر الإشارة إلى أن مركز 937 يعمل فيه أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية "الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937- تويتر @saudimoh937- البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa- الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي- تطبيق إشارة لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)- الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر واتساب المركز على الرقم920005937".

ويقوم المركز بتقديم عدة خدمات للمستفيدين منها: (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات).وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

شبكة عيون الإخبارية