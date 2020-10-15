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طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

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طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير
سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (جازان، عسير)؛ فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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