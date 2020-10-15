أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

Print
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام
أمرابط شارك بالتدريبات وموسى يصل الليلة

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

كشف نادي النصر عن التقرير الطبي حول إصابة ثنائي الفريق الكروي الأول عبد الفتاح عسيري وسلطان الغنام ومدة غيابهما عن صفوف الفريق.

وأعلن النادي أن إصابة اللاعب سلطان الغنام هي عبارة عن تمزق في العضلة الضامة يحتاج خلالها إلى مدة أسبوعين حتى يتمكن من المشاركة في المباريات، بينما إصابة اللاعب عبد الفتاح عسيري هي تمزق في عضلة الساق الخلفية وأيضًا يحتاج إلى مدة أسبوعين للعلاج.

ميدانيًا واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الأربعاء تدريباته اليومية، استعدادًا لملاقاة الفتح، الأحد القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات مشاركة المغربي نور الدين أمرابط وخماسي "أمين بخاري - سامي النجعي - مختار علي - أيمن يحيى - فراس البريكان".

ويصل مساء اليوم للرياض اللاعب أحمد موسى للانخراط في صفوف الفريق تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يواجه الإكوادور.. المنتخب الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق كأس العالم 2022

يواجه الإكوادور.. المنتخب الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق كأس العالم 2022

ملعب ONTime - أيمن طاهر : انضمامي لجهاز المنتخب تاخر كثيرا ولم أسع له

ملعب ONTime - أيمن طاهر : انضمامي لجهاز المنتخب تاخر كثيرا ولم أسع له

جمهور التالتة - تقرير خاص من داخل معسكر منتخب الشباب.. ولقاءات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب

جمهور التالتة - تقرير خاص من داخل معسكر منتخب الشباب.. ولقاءات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب

جمهور التالتة - تعليق حسام حسن على عدم انضمامه لقائمة المنتخب.. ويوضح وجهته في الفترة القادمة

جمهور التالتة - تعليق حسام حسن على عدم انضمامه لقائمة المنتخب.. ويوضح وجهته في الفترة القادمة

شبكة عيون الإخبارية