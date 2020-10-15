"المرور" يقبض على قائد سيارة أعاق سير مركبة أخرى تقودها امرأة على طريق مكة القديم

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عرَّض حياتها وحياة مَن معها للخطر وأُحيل لـ"الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

تمكَّن مرور جدة أمس من إلقاء القبض على قائد مركبة؛ قام بإعاقة سير مركبة أخرى، تقودها امرأة، وعرَّض حياتها وحياة مَن معها للخطر على طريق مكة القديم، وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلاً، تجاوب المرور مع شكوى وبلاغ مواطنة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أن وثَّقت إعاقة مركبة أخرى لها أثناء سيرها على طريق مكة القديم؛ إذ تعمد الوقوف، ومحاولة تخويفها أو إرباكها، وبرفقتها عدد من أقاربها، وطفل رضيع.



وذكر المرور عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.