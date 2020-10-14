"سبورتنغ لشبونة" يرفض عرض "الهلال" لضم "لوتشيانو فيتو" الأرجنتيني

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كشفت تقارير إعلامية برتغالية عن أن نادي سبورتنغ لشبونة قد رفض عرضًا من نادي الهلال لضم اللاعب الأرجنتيني لوتشيانو فيتو.

وبحسب تلك التقارير فإن عرض الهلال لضم اللاعب بلغ 7 ملايين يورو في حين يريد النادي البرتغالي نحو 11 مليون يورو .

اللاعب يبلغ من العمر 26 عامًا ويجيد اللعب في خط الوسط وسبق له الاحتراف في الدوري الإسباني مع أندية أتليتكو مدريد وفياريال واشبيلية.

كما لعب لصالح فولهام في الدوري الإنجليزي وكان مرشحًا بقوة الموسم الماضي للانتقال لنادي برشلونة قبل أن يستقر به المطاف في ناديه البرتغالي الحالي.