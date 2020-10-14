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الأقرب للمسجد الحرام.. هكذا تعامل مستشفى أجياد الطوارئ مع جائحة "كورونا"

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الأقرب للمسجد الحرام.. هكذا تعامل مستشفى أجياد الطوارئ مع جائحة "كورونا" الأقرب للمسجد الحرام.. هكذا تعامل مستشفى أجياد الطوارئ مع جائحة "كورونا"
خطة متكاملة استعدادًا لعودة العمرة وخدمة زوار بيت الله الحرام.. و24 ساعة يوميًّا

الأقرب للمسجد الحرام.. هكذا تعامل مستشفى أجياد الطوارئ مع جائحة

قدَّم مستشفى أجياد للطوارئ عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة خدماته الطبية لأكثر من 50 ألف مستفيد من خلال قسم الطوارئ للزوار والمعتمرين والمواطنين والمقيمين خلال العام الماضي المنصرم.

وأوضح الدكتور سلطان بن سعيد بغدادي، المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ المشرف على مستشفى ومراكز الحرم، أن المستشفى يعد الأقرب للمسجد الحرام؛ إذ توجد في أروقة الحرم المكي الشريف مراكز صحية تتبع المستشفى لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، تعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أنه تم عمل خطة متكاملة بعد عودة مناسك العمرة وفق الإجراءات والبرتوكولات المتبعة من وزارة الصحة.

وقال "بغدادي": عدد المستفيدين من الخدمات الطبية من الذكور 26529 حالة، في حين بلغ المستفيدين من الإناث عدد 23476 حالة. كما بلغ متلقي الخدمات الطبية العلاجية بقسم العناية المركزة بالمستشفى 714 حالة. لافتًا إلى أن مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة يبذل جهوده ومتابعته المستمرة على الأصعدة كافة للتصدي لجائحة كورونا منذ بداية ظهورها حتى الآن. وتتمثل جهود وزارة الصحة في مكافحة الوباء من خلال تطبيق الوزارة، والإجراءات الوقائية بشأن المستجد (كوفيدا19).

وأكد حرص مستشفى أجياد للطوارئ على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات التشخيصية والوقائية والعلاجية والتوعوية، وفق خطط معدة سابقًا، بدعم وتوجيه من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة. لافتًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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