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باسيل: ‏لا نريد التقسيم ونعتبره قضاء على لبنان

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باسيل: ‏لا نريد التقسيم ونعتبره قضاء على لبنان باسيل: ‏لا نريد التقسيم ونعتبره قضاء على لبنان

جي بي سي نيوز :- شدد وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل على أن من يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين في لبنان، يجب أن يكون هو أيضا اختصاصيا، مشيرا إلى أنه يرفض التقسيم لكنه يؤيد اللامركزية.

وقال باسيل الذي يترأس التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون، إن "من يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون الاختصاصي الأول أو أن يفسح المجال لاختصاصي"، مضيفا أن تكتل "لبنان القوي" النيابي برئاسته سيتقدم باقتراح تعديل دستوري يمنع الشغور في السلطة التنفيذية (رئاسة ) يقوم على إلزام رئيس الجمهورية بمهلة قصوى لا تتخطى الشهر الواحد لتحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة، وإلزام رئيس الحكومة المكلف بمهلة شهر كحد أقصى لتأليف الحكومة.

وأضاف: "لا نريد الفدرالية أو التقسيم ونعتبره قضاء على لبنان الرسالة والكيان، لكننا نريد اللامركزية بمعناها الواسع"، لافتا إلى أنه "بعد 17 أكتوبر، بدأنا نرى مظاهر تفلت أمني بأشكال عدة"، وقال إن "وضع اليد على مجتمعنا بالقوة ممنوع".

وفي الملف الاقتصادي، قال باسيل إن السلاح اليوم هو الدولار، والدولار ليس بيدنا بل بيد من يطبعه، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وهذه هي نقطة ضعفنا وهم يعرفونها ويستغلونها ولهذا نصمد وننتصر بالمقاومة.

المصدر: LBCI

جي بي سي نيوز

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