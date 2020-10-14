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ملتقى "اسأل النيابة" يناقش "السلوك الرقمي في منصات التعليم عن بُعد"

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ملتقى

أقامت اليوم الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة ملتقاها الثاني #اسأل_النيابة بعنوان "السلوك الرقمي في منصات التعليم عن بُعد" في مقرها الرئيس بالرياض، بمشاركة أعضاء من النيابة العامة؛ وذلك للإجابة عن أسئلة الحضور، ومشاركتهم التجارب العملية.

وتناول الملتقى الجوانب النظامية والأكاديمية والتربوية التي تتقاطع مع عملية التعليم عن بُعد، وتأكيد النيابة العامة توفير الحماية الجنائية لمنصات التعليم عن بُعد لدعم جهود المعلم والطالب للوصول للنجاح المأمول، وتحقيق التجربة المثالية الآمنة.

شارك في الملتقى عدد من المسؤولين في النيابة العامة ووزارة التعليم، ونخبة من الإعلاميين وكتّاب الرأي والمهتمين.

وينظَّم ملتقى "اسأل النيابة" بشكل دوري في مقر النيابة العامة، ويتبادل فيه الحضور الآراء والنقاش حول قضايا مختلفة في كل مناسبة. ويقدم أعضاء النيابة العامة إجاباتهم عن أسئلة الحضور بهدف التعريف بالأنظمة، وتعزيز الوعي بالحقوق النظامية للمواطن والمقيم في .

ملتقى

ملتقى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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