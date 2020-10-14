أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كلية الاتصالات" بالرياض تنظم دورة في "الأمن السيبراني"

Print
"كلية الاتصالات" بالرياض تنظم دورة في "الأمن السيبراني" "كلية الاتصالات" بالرياض تنظم دورة في "الأمن السيبراني"

دعا مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الراغبين بالتسجيل في الدورة التدريبية حول مقدمة في الأمن السيبراني.

وأوضح مدير المركز المهندس فالح القحطاني أن الدورة ستستمر لمدة أربعة أيام بواقع 16 ساعة تدريبية، ويقدمها أعضاء هيئة التدريب بالكلية المتخصصون في الأمن السيبراني، وستكون عن بعد عبر تطبيق (Team).

وأبان أن المشارك فيها يمنح شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات بالأمن السيبراني.

وبيّن أن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر يقدم العديد من الدورات والبرامج التدريبية خلال العام التدريبي لجميع فئات المجتمع.

ودعا من يرغب بالتسجيل إلى التواصل على حساب المركز تويتر Community _ csc@ مؤكدًا أن المقاعد محدودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

شبكة عيون الإخبارية