مدير تعليم المخواة يلتقي اللجنة الإشرافية على منصة "مدرستي"

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ناقش حالات الحضور المتدني ووجه بالمعالجات السريعة

التقى مدير ‫تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق، أعضاء اللجنة الإشرافية على منصة "مدرستي" على مستوى الإدارة.

وقال "الجالوق": أتقدم بوافر الشكر والتقدير لفريق العمل في المدارس هيئة إدارية ومعلمين ومعلمات والقائمين على المنصة في أقسام الإدارة ومكاتب التعليم.

وثمن تعاون الأسر والأبناء وما بذلوا من جهود لدعم استمرار الرحلة التعليمية وعيًا منهم بأهمية التعليم.

وبيّن أن اللقاء ناقش جوانب التميز ونماذج القصص الإيجابية التي سجلها أبطال التعليم، كما استعرض التقارير ونسب الدخول.

وأضاف: "ناقش اللقاء المعوقات وكيفية تجاوزها.

كما تم عرض الجهود التقنية لدعم التحول الرقمي واختبارات قياس مستوى التحصيل، وسُبُل تحسين الأداء وآليات رفع نواتج التعلم ومعالجة الحالات الصفرية، وتلك التي سجلت ضعفًا في الحضور وانعكست على المنصة بشكل عاجل بعد التعرف على أسباب ظهورها وتذليل الصعوبات أمام تلك الحالات".

‏وثمن "الجالوق" مختلف الجهود والمبادرات الداعمة للمنصة، داعيًا الجميع إلى الاحتفاء بقصص النجاح ونشرها وتوثيقها وبذل المزيد من الجهود لدعم مسيرة تعليم الأبناء.