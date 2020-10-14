المملكة وتركمانستان تعقدان جولة المشاورات السياسية الثانية

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الجانبان بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

عُقدت، أمس , جولة المشاورات السياسية الثانية بين حكومتي المملكة وتركمانستان ، عبر الاتصال المرئي؛ حيث رأس الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، فيما رأس الوفد التركماني نائب وزير الخارجية التركماني بردي نياز ماتييف.

وبحث الجانبان التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والإنسانية، والطاقة .

وناقش الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين منها.

وشارك في الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي، وسفير تركمانستان لدى المملكة أوراز تشارييف.