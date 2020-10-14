شاهد.. لحظة وفاة باكستاني داخل بقالة بالعيص أثناء قيامه بالتسبيح لله

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يعيش في السعودية منذ أكثر من 30 سنة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع يظهر فيه عامل باكستاني يعمل في بقالة بمحافظة العيص توفي وهو يقوم بالتسبيح والتهليل لله.

ويظهر بالمقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة بالمحل أن العامل كان يجلس في إحدى البقالات داخل محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة وهو يقوم بالتسبيح والتهليل لله في آخر لحظاته من العمر.

وشعر العامل بدوار مفاجئ ثم سقط من على كرسي البقالة وتوفي وهو يقوم بالتسبيح لله، وكان العامل يعيش في السعودية منذ أكثر من 30 سنة.