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شاهد.. لحظة وفاة باكستاني داخل بقالة بالعيص أثناء قيامه بالتسبيح لله

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شاهد.. لحظة وفاة باكستاني داخل بقالة بالعيص أثناء قيامه بالتسبيح لله شاهد.. لحظة وفاة باكستاني داخل بقالة بالعيص أثناء قيامه بالتسبيح لله
يعيش في منذ أكثر من 30 سنة

شاهد.. لحظة وفاة باكستاني داخل بقالة بالعيص أثناء قيامه بالتسبيح لله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع تم تداوله بشكل موسع يظهر فيه عامل باكستاني يعمل في بقالة بمحافظة العيص توفي وهو يقوم بالتسبيح والتهليل لله.

ويظهر بالمقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة بالمحل أن العامل كان يجلس في إحدى البقالات داخل محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة وهو يقوم بالتسبيح والتهليل لله في آخر لحظاته من العمر.

وشعر العامل بدوار مفاجئ ثم سقط من على كرسي البقالة وتوفي وهو يقوم بالتسبيح لله، وكان العامل يعيش في السعودية منذ أكثر من 30 سنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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