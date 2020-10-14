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تجاوبًا مع "سبق".. "مياه مكة" تصلح آثار انفجار ماسورة مياه بـ"شرائع المجاهدين"

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تجاوبًا مع "سبق".. "مياه مكة" تصلح آثار انفجار ماسورة مياه بـ"شرائع المجاهدين" تجاوبًا مع "سبق".. "مياه مكة" تصلح آثار انفجار ماسورة مياه بـ"شرائع المجاهدين"
الأهالي ثمنوا تفاعل الشركة مع المشكلة

تجاوبًا مع

تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" قبل 24 ساعة بعنوان (انفجار ماسورة مياه يعيق حركة الأهالي ويسبب الهدر والأمراض بـ"شرائع المجاهدين")، قامت شركة المياه الوطنية بسرعة إصلاح الوضع، وإنهاء معاناة الأهالي من انكسار ماسورة، تسببت بطفوحات على امتداد الطريق.

وثمَّن أحد أهالي حي شرائع المجاهدين تفاعل شركة المياه مع ما تم نشره في صحيفة "سبق"، وقيامها بإصلاح الخلل؛ إذ قامت بمباشرة الوضع بإشراف ميداني من المراقبين، مشيدًا بالدور الذي قامت به "سبق" في نقل معاناتهم.

يشار إلى أن عدسة "سبق" رصدت صباح أمس، انفجار ماسورة مياه، وانبعاث طفوحات مائية في الشارع العام لحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة؛ ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بعد أن غطت المياه مساحات كبيرة، وامتدت على طول الشارع.

فيما طالب الأهالي بسرعة تحرك شركة المياه الوطنية لإصلاح التسرب، ومنع الهدر المائي، وأسباب الأمراض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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