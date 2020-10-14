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تصريح جديد للامن العام حول جريمة الزرقاء

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تصريح جديد للامن العام حول جريمة الزرقاء تصريح جديد للامن العام حول جريمة الزرقاء

جي بي سي نيوز:- اصدرت مديرية الأمن العام حول المتهم الرئيس بجريمة الزرقاء وقال في بيان وصل المدينة نيوز نسخة منه ، ان المتهم الرئيسي في الجريمة بحقه 172 اسبقية جرمية .

واضاف البيان ان  الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام اكد ان المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمة الزرقاء بحقه 172 اسبقية جرمية سابقة القي القبض عليه فيهن جميعاً واتخذت الاجراءات القانونية بحقه وان سير التحقيقات وبقائه في السجن او خروجه يبقى بيد القضاء بحسب الاجراءات والمدد القانونية عن كل جريمة احيل بها .
واضاف الناطق الاعلامي ان هناك اجراءات ادارية تتخذ بالتنسيق مع الحكام الاداريين بحق مكرري ومعتادي ارتكاب الجرائم بعد الافراج عنهم قضائياً لمزيد من الضبط الاداري وفرض الرقابة عليهم.

جي بي سي نيوز

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