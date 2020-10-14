أمير تبوك يبحث مع الدفاع المدني الاستعداد لموسم الأمطار

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اطلع على نسب تنفيذ مشروعات درء أخطار السيول

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني, وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية، واستهل بسؤال المولى القدير أن يمنّ على البلاد والعباد بالغيث.

بعد ذلك استعرض رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية الأمير فهد بن سلطان، التقارير الواردة من الدفاع المدني وأمانة المنطقة، وتقارير اللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار.

واطلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لدرء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار.

ووجه أمير المنطقة بمضاعفة الجهود, وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.

ودعا أمير منطقة تبوك, الله -العلي القدير- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.