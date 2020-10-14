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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8592.10 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8592.10 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8592.10 نقطة
بتداولات تجاوزت 12.2 مليار ريال لأكثر من 540 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً بـ8.97 نقاط ليقفل عند مستوى 8592.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وزين السعودية، وأنابيب، وأميانتيت، ومسك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات شمس، والخليجية العامة، وبوبا العربية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية؛ فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و3.18%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأسمنت الجوف، والكابلات السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سيرا، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأنابيب، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً بـ 248.76 نقطة ليقفل عند مستوى 15227.73 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 836 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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