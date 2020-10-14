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الندوة العالمية تقدم المنح الدراسية لـ836 طالبًا وطالبة من 17 دولة حول العالم

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الندوة العالمية تقدم المنح الدراسية لـ836 طالبًا وطالبة من 17 دولة حول العالم الندوة العالمية تقدم المنح الدراسية لـ836 طالبًا وطالبة من 17 دولة حول العالم
في 30 جامعة متميزة بالسعودية وغيرها من الجامعات العالمية

الندوة العالمية تقدم المنح الدراسية لـ836 طالبًا وطالبة من 17 دولة حول العالم

وصل عدد المستفيدين من برنامج المنح الدراسية للندوة العالمية للشباب الإسلامي خلال العام الماضي 1441هـ (836) طالبًا وطالبة من (17) دولة يدرسون في (30) جامعة متميزة بالمملكة العربية وغيرها من الجامعات العالمية.
وتأتي تخصصات الهندسة والقانون والاقتصاد وإدارة الأعمال، إضافة إلى الطب والصيدلة والتمريض والحاسب الآلي ونظم المعلومات أبرز التخصصات التي يقدمها برنامج المنح الدراسية للطلاب الدارسين حتى تحقق التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتنمية المستدامة في كثير من الأوطان.

وأفادت التقارير الصادرة عن إدارة الشؤون التعليمية بالندوة العالمية، بأن برنامج المنح الدراسية استطاع عبر السنوات الماضية أن يحقق نجاحًا كبيرًا في تخريج كفاءات وكوادر علمية متميزة في الكثير من التخصصات العلمية والدراسية كان لها تأثيرها الإيجابي البنّاء على الطلاب المستفيدين.

وتولي الندوة العالمية هذا البرنامج أولوية قصوى واهتمامًا كبيرًا في خططها التعليمية لإيمانها العميق بأن التعليم أفضل ما يقدم للشباب وأبلغ وسيلة لارتقاء الشعوب وتقدمها وازدهارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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