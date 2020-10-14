"بن رقوش" يدشن ملتقى "نور الحياة" لذوي الإعاقة البصرية بجدة

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تنظمه "إبصار" على مدى ثلاثة أيام عن بعد.. بحضور 1500 مشارك

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، مساء أمس، ملتقى نور الحياة الذي تنظمه عن بعد جمعية إبصار الخيرية خلال الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الحالي.

ويشمل الملتقى عددًا من الفعاليات التوعوية والفنية والتجارب الملهمة وسط حضور 1500 مشارك من الأشخاص ذوي الإعاقة والمختصين والمهتمين بخدمات الإعاقة وإعادة التأهيل.

وثمّن "بن رقوش" في كلمته بالملتقى الذي يحتفي بيومي البصر والعصا البيضاء العالميين، ما يقدم للأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل.

وأشار إلى البرامج الوقائية للحد من الإعاقات واكتشافها مبكراً والتقليل من الآثار المترتبة عليها، وتقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة وتوظيف الخدمات الشاملة لمساعدتهم في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات البيئة وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم ودعمهم ليكونوا أعضاء صالحين للوطن.

وأكد أن الجمعيات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة قد حظيت بالاهتمام الذي يليق بها، دعماً ورعاية؛ حيث تبنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق اهتمامها ونشاطها الريادي المتميز في مجالها الإشراف على هذه الجمعيات الرائدة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور هشام الحيدري: إنه من المهم مواصلة الجهود التي تبذلها الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة بشكل عام، وجمعية إبصار الخيرية بشكل خاص، والتي تعتبر في حد ذاتها محطة هامة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وأشار إلى حرص الهيئة على مواكبة جهود الجمعيات وفق الرؤية 2030 لتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير البيئة الجيدة التي تساعد على تفعيل دورهم في بناء الاقتصاد الوطني، وكذلك بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة.

وفي سياق متصل ثمّنت أمين عام جمعية إبصار أمل بنت حمدان الحنيطي، جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، دعمها المستمر لجهود الجمعية وسعيها الحثيث للرقي بخدمات التأهيل وضعف البصر.

ونوّهت بمشاركة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الملتقى الذي تسعى فيه "إبصار" إلى أهمية تحقيق أهدافها الرامية إلى تأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية، والعمل على توفير برامج التأهيل بهدف بناء قدرات المعاقين بصرياً بشكل مباشر وعن بعد لتواصل الجمعية رسالتها في خدمة المكفوفين وضعاف البصر للعام الثامن عشر على التوالي بدعم الحكومة.