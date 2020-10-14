عبر "اعتمرنا".. بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة

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تتضمن الزيارة والصلاة في الحرم المكي والروضة الشريفة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة اليوم، ‏عبر ‎تطبيق "اعتمرنا"، حيث سيتم استقبال المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.

وتتضمّن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% "15 ألف معتمر في اليوم، 40 ألف مصل في اليوم" من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وبدأت المرحلة الأولى في 4 أكتوبر بنسبة 30% "6 آلاف معتمر في اليوم"، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيّاً بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس “كورونا”، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.