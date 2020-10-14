هيئة المهندسين تؤهل 7400 متدرب عبر منصة التدريب الإلكتروني

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وظّفت العديد من المنصات الرقمية.. في إطار خططها الاستراتيجية

أسفرت جهود الهيئة السعودية للمهندسين تدريب أكثر من 7400 من الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الهندسية، عبر الدورات التي قدمتها افتراضياً "عن بعد" منذ مطلع مارس الماضي، وذلك عبر منصة التدريب الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة وظفت في إطار خططها الاستراتيجية العديد من المنصات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في استمرار تقديم خدماتها التدريبية، مضيفاً أن عدد الدورات المقدمة خلال الفترة بلغت 143 دورةً "عن بعد" في مختلف المجالات الهندسية.

وذكر أن الساعات التدريبية تجاوزت أكثر من 700 ساعة تدريبية على مدى 244 يوماً لتقديم التأهيل الدوري للمهندسين وإفادتهم عبر الوسائل المتاحة بكل ما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم، مشيرا إلى أن الهيئة استخدمت منصة التدريب الإلكتروني للوصول للمهنيين وأعضاء الهيئة.

ولفت "العبداللطيف" إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تقديم الدورات التدريبية التي يجري تحديثها دورياً وفق الاحتياجات التي تمليها السوق المحلية ورغبات المهندسين في تطوير قدراتهم في مختلف التخصصات الهندسية مع تهيئة كل التجهيزات التقنية التي تسهل لهم الالتحاق بالدورات والاستغناء بالمنصات الرقمية عن الحضور.

وأكد مضي الهيئة في تحديث روزنامتها التدريبية وتكثيفها بما يحقق طموحات الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الهندسية.هيئة المهندسين