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"اسألني".. خدمة أطلقتها "عبدالله الطبية" بمكة لتحسين تجربة المريض

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بالتعاون مع مركز التطوع والشراكات المجتمعية لتطبيق أعلى معايير الجودة

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة خدمة (اسألني) والتي تعنى بتسهيل وتجويد تجربة المرضى في تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها.

وأوضح نائب المدير العام للمدينة الطبية الدكتور فواز تركستاني بأن المدينة الطبية تسعى من خلال ما تقدمه من خدمات بالوصول إلى تطبيق أعلى معايير الجودة للمستفيدين من خدماتها وأن تكون تجربة المرضى وذويهم مميزة وميسرة وتحقق الرضا.

وأضاف الدكتور "تركستاني" أنه ومن هذا المنطلق عمل كل من مركز تجربة المريض بالتعاون مع مركز التطوع والشراكات المجتمعية بإطلاق خدمة "اسألني" والتي تهدف إلى التسهيل على المراجعين ومساعدتهم في إنجاز أعمالهم والحصول على الخدمات الطبية خلال وقت قصير عبر الاتصال والتواجد الميداني ضمن فريق مخصص من المتطوعين والمتطوعات المؤهلين تحت إشراف مركز تجربة المريض خاصةً أن المدينة تضم العديد من المراكز الطبية بالإضافة إلى الأقسام المتخصصة تماشياً مع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ضد المستجد.

وأفاد "تركستاني" بأن الخدمة تعمل على تيسير التواصل بين المرضى المنومين وذويهم خلال أوقات محددة خصوصاً ضمن الإجراءات الحالية الوقائية لفيروس كورونا والتي تقتضي منع المرافقين والزيارات ليتم طمأنتهم والاجابة عن استفساراتهم وتحقيق متطلباتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد أن العمل مستمر لتقديم أفضل الخدمات وأجودها على جميع المستويات ومختلف الخدمات لتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي دائما مع تحرص وتؤكد على أن المريض أولاً.

وكانت المدينة الطبية قد فعّلت خدمة العيادات الافتراضية للتواصل مع المرضى بنفس أوقات عياداتهم عبر الاتصال وكذلك خدمة ايصال الادوية للمرضى الذين لديهم أوامر اعادة صرف إلى منازلهم مجانا داخل وخارج منطقة مكة منذ بدء الجائحة لتعزيز جودة وتميز الخدمات المقدمة للمرضى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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