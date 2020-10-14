تجسيد فعلي لرؤية 2030.. "الدفاع" تدشن منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المصنعة محلياً

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"العوهلي": ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات وتعزيز قوة الأمن البحري

دشنت وزارة الدفاع، ممثلة في القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم الأربعاء بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) محلي الصنع.

جاء ذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة حيث سيتم تصنيعها وتوطينها محلياً وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بالشراكة بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.

وشهد حفل الإطلاق المقام في مقر شركة الزامل للخدمات البحرية في المنطقة الشرقية، حضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، والرئيس التنفيذي لشركة الزامل للخدمات البحرية سفيان بن زامل الزامل، وسعادة سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لوديفيك بويي، والملحق العسكري الفرنسي، وعدًد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح "الغفيلي"، بهذه المناسبة، أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هو تجسيد فعلي وواقعي لرؤية 2030 وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، ومنها تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي والهادف إلى رفع مستوى التصنيع للمعدات والأنظمة العسكرية بشكل كبير من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق نجحت شركة الزامل لبناء وصيانة السفن في توقيع اتفاقية مع شركة (C M N) الفرنسية لصناعة السفن من أجل تطوير قدرات الشركة في مجال صناعة السفن والزوارق السريعة، الذي عكست فيه شركة (C M N) الفرنسية مصداقية عالية في ذلك، بالالتزام الكامل في تطبيق أعلى معايير الجودة في هندسة بناء الزوارق.

وأردف أن هذه الاتفاقية جزء من مشروع الوطني يستهدف تطوير قطاعات الصناعات، وتم ذلك في ظل جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية ودورها الرائد في بناء قطاع صناعي عسكري محلي مستديم ينتج عنه منافع اقتصادية نحو توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بنحو عام 2030 يساهم في تعزيز توطين الصناعات العسكرية.

ووجّه قائد القوات البحرية شكره وتقديره لكل منسوبي الهيئة العامة للصناعات العسكرية بقيادة المهندس أحمد العوهلي ونائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل وشركة (C M N) الفرنسية على الالتزام المتميز في هذا المشروع، وشركة الزامل على كل ما بذلوه من جهد وعمل لتوطين وبناء زوارق الاعتراض المسلحة.

واختتم بالقول: ارفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والى سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى نائبه الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، على حرصهم الدائم والدعم اللامحدود لتطوير قواتنا المسلحة لما يخدم هذا الوطن الغالي والشعب الكريم.

من جهته، ثمن "العوهلي" الدعم والرعاية اللامحدودة من لدن القيادة التي سخرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد.

وذكر أن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً.

وقال: إن منظومة الزوارق السريعة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية كما ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

واختتم حديثه بالشكر والتقدير لقائد القوات البحرية على ما قدمه من دعم ومساندة ساهمت بشكل كبير في تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً والذي يأتي تتويجاً لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على تطوير وتوطين صناعات الآليات والمعدات العسكرية في المملكة.

من ناحيته، ثمن "الزامل" ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم كبير من قبل القيادة، منوهاً بالدعم الذي يلقاه المستثمر المحلي من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومشيدا بالشراكة مع القوات البحرية الملكية السعودية وثقتهم ودعمهم للمصنع المحلي، وبالعلاقة الاستراتيجية مع شركة CMN الفرنسية.

وأضاف "الزامل" أن تدشين الزوارق الاعتراضية السريعة يأتي امتداداً لمسيرة توطين عدد من المنظومات العسكرية في المملكة على أيدي أبناء وبنات الوطن، وبدعم من كل الجهات المعنية، وهي تمثل في مجملها تأهيل ودعم للمصنع المحلي للمساهمة في مسيرة الوطن على هذا الصعيد.

يذكر أن هذه الدفعة من منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة تعتبر أول دفعة مصنعة محلياً حيث تأتي امتداد لدفعات سابقة استلمتها القوات البحرية الملكية السعودية من شركة(CMN) الفرنسية عبر اتفاقية موقعة بين الطرفين تتضمن تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، بحيث يتم تصنيع جزء منها في جمهورية فرنسا والجزء الآخر يتم صناعته ونقل تقنيته محلياً إلى المملكة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.