بالصور.. الجبل الجليدي في بيشة يصمد تحت درجة حرارة 40

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معلم سياحي مهم في جنوب المملكة

يقف الإنسان حائراً أمام هذا الجبل الرائع الذي يميل لونه إلى البياض المشوب بالحمرة، والذي يقع في محافظة بيشة بمنطقة عسير بجنوب المملكة، وسط الهضاب والمرتفعات والجبال على مسافة 3 كيلومترات تقريباً.

والكثير من الزوار وحتى الخبراء الجيولوجيا أكدوا أن أحجار الجبل تتكون من صخور المرو التي تحتوي على معدن الكوارتز، وهو الأساس في صناعة الزجاج، مما جعل الواصفين يطلقون عليه الجبل الجليدي، ويصمد عندما ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة وربما أكثر في شهور الصيف.

ويعتبر جبل الصايرة الأبيض من أهم وأجمل المعالم في بيشة؛ لاختلاف لونه عن الجبال المحيطة به التي يكسوها اللون الأسود؛ فهو يتميز بلونه الأبيض الذي ينتشر فيه بعض الأحجار الملونة، مما جعله معلماً سياحياً كبيراً منذ مئات السنين، يزوره العديد من السياح والزوار؛ للحصول على الراحة والاستجمام.

ولهذا الحبل شهرة واسعة ليس فقط على مستوى المملكة، بل على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط كذلك.