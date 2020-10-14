أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الاحتلال" يعتمد بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

Print
"الاحتلال" يعتمد بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية "الاحتلال" يعتمد بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
"السلام الآن" اتهمت "نتنياهو" بترسيخ الضم

وافق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبيّنت لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أنها ستشرف على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، أوضحت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية المعارضة للاستيطان، أن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض "إسرائيل" إقامة دولة فلسطينية، ويوجّه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع.

وأضافت أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى غداً.

واتهمت "السلام الآن" أن "نتنياهو" يمضي قدماً وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية.الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

شبكة عيون الإخبارية