"الاحتلال" يعتمد بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

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"السلام الآن" اتهمت "نتنياهو" بترسيخ الضم

وافق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبيّنت لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أنها ستشرف على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، أوضحت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية المعارضة للاستيطان، أن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض "إسرائيل" إقامة دولة فلسطينية، ويوجّه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع.

وأضافت أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى غداً.

واتهمت "السلام الآن" أن "نتنياهو" يمضي قدماً وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية.الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية