"الشنار" يتابع إلكترونياً اختبارات التحصيل التجريبية لطلاب الأفلاج

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لقياس نواتج التعلم ودورها في عملية التوجيه والكشف عن مستوى الطلاب

يتابع مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم الأفلاج تركي الشنار، اختبارات قياس مستوى التحصيل الدراسي التجريبية للطلاب في كل المراحل الدراسية "الابتدائي والمتوسط والثانوي ".

وكانت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بإدارة الإشراف التربوي " بنين- بنات " قد أطلقت هذا الأسبوع اختبارات قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب على مستوى الإدارة؛ بهدف قياس نواتج التعلم ودورها في عملية التوجيه والكشف عن مستوى الطلاب في التحصيل الدراسي، تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم في متابعة وتقييم عمليات التدريس في منصة مدرستي وفق الدليل الارشادي بتطبيق اختبار تجريبي إلكتروني في عدد من المقررات الدراسية؛ بهدف تهيئة الطلاب والطالبات لاختبارات مركزية ودراسة وتحليل مؤشرات التحصيل الدراسي على مستوى الإدارة، على أن يكون الاختبار موحداً لكل تخصص من التخصصات المحددة ولجميع مدارس الإدارة وتنفيذ خطة لمتابعة الاختبار في المدارس، والتأكد من صحة تطبيقها، على أن يتسلم قائد وقائدة المدرسة الرابط الإلكتروني في يوم الاختبار.