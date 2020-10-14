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محطة الفضاء الدولية تستقبل 3 علماء.. والمهمة غير معلنة

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محطة الفضاء الدولية تستقبل 3 علماء.. والمهمة غير معلنة محطة الفضاء الدولية تستقبل 3 علماء.. والمهمة غير معلنة
الرحلة تقل أمريكية وروسيين

محطة الفضاء الدولية تستقبل 3 علماء.. والمهمة غير معلنة

انطلقت مركبة فضائية روسية من طراز سويوز تحمل رائدة فضاء أمريكية واثنين من رواد الفضاء الروس من قاعدة بايكونور الفضائية في قازاقستان اليوم الأربعاء، ووصلت بنجاح إلى المدار، بحسب ما أظهرت لقطات حية بثتها وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

وأعضاء الطاقم الذين يسافرون إلى محطة الفضاء الدولية هم: كيت روبينز، عالمة الأحياء الدقيقة في وكالة ناسا، التي أصبحت في عام 2016 أول شخص يقوم بتسلسل الحمض النووي في الفضاء، ورائدا الفضاء الروس سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرشكوف.

وقالت "روبينز" في مقابلة من ستار سيتي الروسية قبل رحلتها: "لدينا شراكة رائعة، وسنواصل تدريب الأطقم هنا، وسنقوم بجعل رواد الفضاء يأتون إلى مركز جونسون للفضاء ويتدربون."

والمهمة هي آخر رحلة جوية روسية مقررة تقل أحد أفراد الطاقم الأمريكي، وفقاً لـ"رويترز".

ومنذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء في عام 2011، اعتمدت وكالة ناسا على لنقل روادها إلى المحطة الفضائية، وهو مختبر يدور على ارتفاع 250 ميلاً فوق الأرض، الذي كان يؤوي أطقماً دولية من رواد الفضاء بشكل مستمر لما يقرب من 20 عاماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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