أمانة عسير تصادر 1123 لتراً من عصارة الجلوكوز المستخدمة بديلاً للعسل في المطاعم

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"العاوي": هذه المادة تُسبب مشاكل صحية للمستهلك خصوصاً لمرضى السكري

صادرت أمانة منطقة عسير ممثلةً بإدارة الرقابة الصحية أكثر من 1123 لتراً من المادة المصنعة والمسماة بخلطة التمر، والتي تستخدم بديلاً للعسل الطبيعي في المطاعم.

وفي التفاصيل، أوضح مدير الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، أن هذه المادة تستخدم في بعض المطاعم، وتضاف مع بعض المأكولات التي تُقدّم للمستهلك على أساس أنها عسل، وهي في الأصل عبارة عن عصارة الجلوكوز التي قد تُسبب مشاكل صحية للمستهلك خصوصاً لمرضى الأمراض المزمنة مثل السكري.

وأكد "العاوي" أنه تم التنسيق مع عددٍ من الجهات من بينها هيئة الغذاء والدواء، وفرع وزارة التجارة لتتبع مصادر هذه المنتجات، مبيناً أنه تم اتخاذ اللازم في حق تلك المطاعم نظاماً.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ حرصاً منه على سلامة وصحة الجميع، والذي وجه باستمرار الحملات الرقابية على المطاعم والمعامل والمستودعات وكل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وبتشديد العمل الرقابي عليها لضمان سلامة أسواق المنطقة وكل ما يُعرض فيها.أمانة منطقة عسير