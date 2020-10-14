أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جوجل" تطرح تقنيات البحث المدعومة بـ"الذكاء الصناعي"

Print
"جوجل" تطرح تقنيات البحث المدعومة بـ"الذكاء الصناعي" "جوجل" تطرح تقنيات البحث المدعومة بـ"الذكاء الصناعي"
تساعد على فهم العالم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق

طرحت شركة "جوجل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات "الذكاء الصناعي".

ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" عن تلك التقنيات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عالمي يوم 15 أكتوبر الجاري.

وستساعد تقنيات البحث الجديدة من جوجل، على مساعدة الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق.

وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغم بين محرك البحث ومساعد جوجل الذكي وخرائط جوجل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.

وكانت "جوجل" قد ألغت مؤتمرها السنوي للمطورين، بسبب تفشي جائحة المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأخبار - الولايات المتحدة تسجل 69 ألفا و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأخبار - الولايات المتحدة تسجل 69 ألفا و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية