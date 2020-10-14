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"أمانة جدة" تُغلق 6 مستودعات مخالفة وتحتجز 4000 طن من الأعلاف

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خلال حملة نفّذتها بلدية المليساء الفرعية وإدارة الرقابة التجارية

أسفرت حملة رقابية لبلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تساندها إدارة الرقابة التجارية، وبمشاركة الجهات المعنية، عن إغلاق 6 مستودعات مخالفة جنوب المحافظة، وحجز كميات من الأعلاف الحيوانية تقدر بنحو 4000 طن لحين إنهاء إجراءات المخالفات وتصحيح الوضع نظاماً.

تفصيلاً، أوضحت الأمانة أنه جرى إغلاق المستودعات لعدم وجود رخص مزاولة للنشاط، إضافة إلى عدم استخراج ترخيص من هيئة الغذاء والدواء لـ 4 مستودعات أعلاف حيوانية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الميدانية على مدار الساعة للتأكد من نظامية الأنشطة التجارية كافة والتزامها بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بجانب تخصيص جولات رقابية في نطاق جميع البلديات الفرعية لمتابعة التزام المراكز التجارية والأسواق والأنشطة الغذائية والصحية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من المستجد.

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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